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Подросток из Саранска до смерти избил мужчину
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Подросток из Саранска до смерти избил мужчину 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несовершеннолетний житель Саранска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти мужчине, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Мордовия.
По версии следствия, в ночь с 9 на 10 марта 2018 года 16-летний подросток в компании нескольких человек распивал спиртное в квартире у 32-летнего мужчины, проживавшего в многоквартирном доме по улице Полежаева в Саранске. Во время застолья между обвиняемым и хозяином квартиры произошла ссора из-за того, что тот оскорбил подростка. В результате обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в область головы, после чего ударил спинкой стула по голове и ушел из квартиры.
"Спустя несколько дней тело погибшего обнаружил его отец. В кратчайшие сроки были установлены все лица, находившиеся в квартире во время совершения преступления. Подростку было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе следствия подросток полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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