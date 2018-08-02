Подросток из Саранска до смерти избил мужчину

По версии следствия, в ночь с 9 на 10 марта 2018 года 16-летний подросток в компании нескольких человек распивал спиртное в квартире у 32-летнего мужчины, проживавшего в многоквартирном доме по улице Полежаева в Саранске. Во время застолья между обвиняемым и хозяином квартиры произошла ссора из-за того, что тот оскорбил подростка. В результате обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в область головы, после чего ударил спинкой стула по голове и ушел из квартиры.