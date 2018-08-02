В ДНР осудили за шпионаж жительницу Донецка

Жительницу Донецка приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Жительница Донецка приговорена Верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины , сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

"Вступил в силу приговор Верховного суда ДНР о признании гражданки Я. виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 уголовного кодекса ДНР "Шпионаж", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

По данным ведомства, жительница Донецка с декабря 2016 года по февраль 2017 собирала и передавала Службе безопасности Украины данные о военных объектах и ополченцах ДНР.