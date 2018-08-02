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В ДНР осудили за шпионаж жительницу Донецка
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Жительницу Донецка приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / ivanfff
Жительница Донецка приговорена Верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
"Вступил в силу приговор Верховного суда ДНР о признании гражданки Я. виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 уголовного кодекса ДНР "Шпионаж", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По данным ведомства, жительница Донецка с декабря 2016 года по февраль 2017 собирала и передавала Службе безопасности Украины данные о военных объектах и ополченцах ДНР.
"Вина обвиняемой доказана в полном объеме и была подтверждена в суде. Подсудимой назначена мера наказания в виде 11 лет лишения свободы", — добавили в Генпрокуратуре.
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