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В Омске 19 лет по поддельному паспорту жил убийца
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В Омске 19 лет по поддельному паспорту жил убийца 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Мужчина совершил убийство в казахском Экибастузе еще в 1999 году, после чего скрылся и много лет жил Омске на съемных квартирах и дачах. Омские полицейские задержали мужчину, который 14 апреля 1999 года в городе Экибастузе Республики Казахстан в ходе ссоры убил своего знакомого. Чтобы скрыть преступление, он нанес колотые ранения его жене и скрылся. Долгие годы следователи Казахстана разыскивали обвиняемого в убийстве мужчину, но недавно они передали уголовное дело в следственные органы Российской Федерации, которые быстро его обнаружили.
1 августа 2018 года обвиняемый был задержан в Омске сотрудниками органов УМВД России по Омской области, — сообщает пресс-служба омского следкома. — Из показаний 56-летнего обвиняемого следует, что все эти годы мужчина проживал на территории Омской области и Омска по поддельному паспорту, периодически меняя место жительства (съемные квартиры, дачи).
Сейчас мужчина находится под стражей, ему предъявили обвинение в совершении убийства с особой жестокостью и покушении на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление. Расследование уголовного дела продолжается. Стоит отметить, что ранее задержанный был судим за разбойное нападение.
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