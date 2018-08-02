Ещё
В Красноярске задержали подозреваемых в угоне восьми автомобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске задержали подозреваемых в угоне восьми автомобилей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске задержали трех мужчин, подозреваемых в серии угонов автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.
За пять месяцев в разных районах города пропало 8 иномарок. По подозрению в их угоне арестованы двое ранее судимых 27-летних мужчин и их несудимый 29-летний приятель. Задержание полицейские проводили при помощи Росгвардии на территории Красноярска, Ачинска и Канска.
Подозреваемые при помощи специальных электронных устройств считывали коды автомобильных сигнализаций. После этого открывали машины и угоняли их.
Несколько похищенных машин полицейские уже нашли и вернули владельцам. Два автомобиля обнаружили в разобранном виде на складе, который принадлежит одному из задержанных.
Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае чиновника подозревают в хищении бюджетных средств В Красноярском крае грабители устроили разбойное нападение на пенсионеров В Красноярском крае будут судить чиновников за растрату бензина
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании360
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью771
Умер Юрий Мартынов5
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор196
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение