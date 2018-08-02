В Красноярске задержали подозреваемых в угоне восьми автомобилей

Красноярске задержали трех мужчин, подозреваемых в серии угонов автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

Канска. За пять месяцев в разных районах города пропало 8 иномарок. По подозрению в их угоне арестованы двое ранее судимых 27-летних мужчин и их несудимый 29-летний приятель. Задержание полицейские проводили при помощи Росгвардии на территории Красноярска, Ачинска

Подозреваемые при помощи специальных электронных устройств считывали коды автомобильных сигнализаций. После этого открывали машины и угоняли их.

Несколько похищенных машин полицейские уже нашли и вернули владельцам. Два автомобиля обнаружили в разобранном виде на складе, который принадлежит одному из задержанных.

Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы. Следствие продолжается.