Пьяный нижегородец до смерти избил сожительницу

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Преступление произошло в Дальнеконстантиновском районе. 17 апреля в доме ст. Суроватиха между 57-летним обвиняемым и его 57-летней сожительницей произошла семейная ссора, в ходе которой мужчина сильно избил женщину. 19 апреля женщина обратилась в больницу и скончалась там от полученных травм.

Свою вину обвиняемый признал. Он рассказал, что избил женщину из-за того, что в тот вечер был сильно пьян. Он не работает. Жил на пенсию женщины.

Ранее сообщалось о том, что житель Дзержинска случайно убил квартиранта, заступившись за жену.