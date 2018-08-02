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Пьяный нижегородец до смерти избил сожительницу
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Пьяный нижегородец до смерти избил сожительницу 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Преступление произошло в Дальнеконстантиновском районе. 17 апреля в доме ст. Суроватиха между 57-летним обвиняемым и его 57-летней сожительницей произошла семейная ссора, в ходе которой мужчина сильно избил женщину. 19 апреля женщина обратилась в больницу и скончалась там от полученных травм.
Свою вину обвиняемый признал. Он рассказал, что избил женщину из-за того, что в тот вечер был сильно пьян. Он не работает. Жил на пенсию женщины.
Ранее сообщалось о том, что житель Дзержинска случайно убил квартиранта, заступившись за жену.
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