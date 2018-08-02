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В Сочи бывшего дознавателя полиции будут судить по обвинению в мошенничестве
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В Сочи бывшего дознавателя полиции будут судить по обвинению в мошенничестве 

Деловая газета. Юг 2 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего дознавателя отдела полиции городского управления МВД. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, расследуя уголовное дело в отношении технического эксперта, работающего у индивидуального предпринимателя на станции техобслуживания, дознаватель сообщил бизнесмену об указании провести обыск в помещении станции. Данная информация не соответствовала действительности. При этом полицейский заявил, что не станет проводить указанное следственное действие при условии передачи ему 50 тыс. рублей. Предприниматель дал согласие, но о противоправном предложении сообщил в следственные органы.
26 июня 2017 года дознаватель получил требуемую сумму, после чего был задержан сотрудниками ФСБ. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (Покушение на мошенничество с использованием служебного положения). В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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