В Сочи бывшего дознавателя полиции будут судить по обвинению в мошенничестве

По версии следствия, расследуя уголовное дело в отношении технического эксперта, работающего у индивидуального предпринимателя на станции техобслуживания, дознаватель сообщил бизнесмену об указании провести обыск в помещении станции. Данная информация не соответствовала действительности. При этом полицейский заявил, что не станет проводить указанное следственное действие при условии передачи ему 50 тыс. рублей. Предприниматель дал согласие, но о противоправном предложении сообщил в следственные органы.