Две девушки задержаны во Владимире за распространение наркотиков

Во Владимире за распространение наркотиков задержаны две девушки из Коврова , сообщает пресс-служба областного управления МВД

Внимание правоохранителей привлекли две девушки 26-ти и 23-х лет. Во время досмотра у них нашли 0,65 грамма наркотического средства. У них дома обнаружили еще 179,51 грамма синтетического наркотика.

По данным полиции, эту партию «синтетики» девушки планировали сбыть через тайники— «закладки».

Против сообщниц возбудили уголовное дело, полицейские проверяют, не причастны ли они к другим подобным преступлениям.