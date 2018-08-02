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Две девушки задержаны во Владимире за распространение наркотиков
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Две девушки задержаны во Владимире за распространение наркотиков 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимире за распространение наркотиков задержаны две девушки из Коврова, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Внимание правоохранителей привлекли две девушки 26-ти и 23-х лет. Во время досмотра у них нашли 0,65 грамма наркотического средства. У них дома обнаружили еще 179,51 грамма синтетического наркотика.
По данным полиции, эту партию «синтетики» девушки планировали сбыть через тайники— «закладки».
Против сообщниц возбудили уголовное дело, полицейские проверяют, не причастны ли они к другим подобным преступлениям.
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