Организатор незаконной миграции задержан пограничниками РФ и Беларуси

31 июля на российско-украинской границе в железнодорожном пункте пропуска «Суземка» сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности России был выявлен организатор канала незаконной миграции в Евросоюз . Задержание произошло в результате реализации оперативной информации, предоставленной спецподразделением пограничной службы Беларуси , сообщили в Государственном пограничном комитете РБ.

Злоумышленник — 57-летний гражданин Беларуси — находился в межгосударственном розыске. Мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело.

На данный момент принимается решение о выдаче мужчины Республике Беларусь для его привлечения к уголовной ответственности.