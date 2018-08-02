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Организатор незаконной миграции задержан пограничниками РФ и Беларуси
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Организатор незаконной миграции задержан пограничниками РФ и Беларуси 

Российская Газета 2 августа 2018
Фото: Российская Газета
31 июля на российско-украинской границе в железнодорожном пункте пропуска «Суземка» сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности России был выявлен организатор канала незаконной миграции в Евросоюз. Задержание произошло в результате реализации оперативной информации, предоставленной спецподразделением пограничной службы Беларуси, сообщили в Государственном пограничном комитете РБ.
Злоумышленник — 57-летний гражданин Беларуси — находился в межгосударственном розыске. Мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело.
На данный момент принимается решение о выдаче мужчины Республике Беларусь для его привлечения к уголовной ответственности.
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