Расстрелявший двух тюменцев мужчина 15 лет скрывался от следствия

По данным следствия, преступление было совершено в августе 2002 года. У дома №11 по улице Шишкова обвиняемый повздорил со знакомыми, которым на тот момент было 28 и 40 лет. Он достал пистолет и сделал несколько выстрелов, а с места происшествия скрылся. Потерпевших госпитализировали, старший из мужчин вскоре скончался.