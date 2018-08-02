Ещё
Расстрелявший двух тюменцев мужчина 15 лет скрывался от следствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расстрелявший двух тюменцев мужчина 15 лет скрывался от следствия 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
58-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве и покушении на двойное убийство на территории Тюменской области. Он находился в федеральном розыске более 15 лет. В настоящее время злоумышленник арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
По данным следствия, преступление было совершено в августе 2002 года. У дома №11 по улице Шишкова обвиняемый повздорил со знакомыми, которым на тот момент было 28 и 40 лет. Он достал пистолет и сделал несколько выстрелов, а с места происшествия скрылся. Потерпевших госпитализировали, старший из мужчин вскоре скончался.
Личность злоумышленника установили сразу, однако не смогли оперативно установить его местонахождение. Все это время он скрывался в Курганской области.
Уралинформбюро: последние новости
СКР завершил расследование дела о теракте в метро Санкт-Петербурга В Магнитогорске повязали главу управления Пенсионного фонда В Нижневартовске ищут убийцу двух местных жителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор174
У России таких ракет нет. И не будет347
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета68
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след64
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью786
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение