Расстрелявший двух тюменцев мужчина 15 лет скрывался от следствия 

58-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве и покушении на двойное убийство на территории Тюменской области. Он находился в федеральном розыске более 15 лет. В настоящее время злоумышленник арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
По данным следствия, преступление было совершено в августе 2002 года. У дома №11 по улице Шишкова обвиняемый повздорил со знакомыми, которым на тот момент было 28 и 40 лет. Он достал пистолет и сделал несколько выстрелов, а с места происшествия скрылся. Потерпевших госпитализировали, старший из мужчин вскоре скончался.
Личность злоумышленника установили сразу, однако не смогли оперативно установить его местонахождение. Все это время он скрывался в Курганской области.