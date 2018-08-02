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Сотрудниками уголовного розыска в Челябинске задержаны двое мужчин, подозреваемых в вымогательстве
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Сотрудниками уголовного розыска в Челябинске задержаны двое мужчин, подозреваемых в вымогательстве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В УМВД России по г. Челябинску обратился местный житель с заявлением о вымогательстве принадлежащего ему автомобиля. В ходе расследования установлено, что двое мужчин, 1971 и 1981 годов рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору, в Тракторозаводском районе г. Челябинска, применяя насилие, совершили в отношении потерпевшего вымогательство принадлежащего ему автомобиля стоимостью более миллиона рублей.
Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области подозреваемые в совершении преступления задержаны. В ходе проведенных обысков у мужчин изъято незарегистрированное охотничье и травматическое оружие, патроны к нему, маски, макеты гранат.
Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Местонахождение автомобиля полицейскими установлено, автомашина изъята и будет возвращена владельцу.
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