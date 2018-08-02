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Житель Верхнекамского района забил до смерти односельчанина
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Житель Верхнекамского района забил до смерти односельчанина 

Vyatka-grad.ru 3 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Как сообщает прокуратура Верхнекамского района, 21 марта 2018 года в поселке Ожмегово Верхнекамского района мужчина в пьяном состоянии повздорил с одним из односельчан и несколько раз ударил оппонента по голове.
В результате тот получил закрытую черепно-мозговую травму головы, от которой впоследствии умер.
Мужчина был задержан, однако в ходе судебного заседания своей вины в содеянном так и не признал. Суд, рассмотрев все обстоятельства по делу, приговорил его к 9 годам заключения в колонии строго режима.
Фото — baikal-media.ru
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