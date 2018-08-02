Воевавший в Сирии на стороне ИГИЛ тюменец сел на 16 лет 

Приволжский окружной военный суд вынес приговор тюменцу Александру Захарову, признав его виновным в участии в боевых действиях на стороне ИГИЛ (запрещенной на территории России террористической группировки). Он проведет 16 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского УФСБ.
По данным следствия, в 2016 году подсудимый приехал в Сирию. В одном из полевых лагерей он прошел обучение, после чего принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов.