Ещё
Обмотанного железной цепью мужчину выловили в пруду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обмотанного железной цепью мужчину выловили в подмосковном пруду 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: tamtam.chat/sledcom_rf
Рыбаки выловили в подмосковном пруду тело мужчины, обмотанное железной цепью. Об этом в четверг, 2 августа, сообщил Следственный комитет в ТамТам-канале.
Водоем расположен в Орехово-Зуевском районе. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На теле погибшего — 65-летнего жителя Шатуры — обнаружены следы насильственной смерти.
Назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.
Весной сообщалось о дрейфующей лодке с двумя мертвыми мужчина, обнаруженной в реке Вуокса. У жертв на головах были мешки, перемотанные скотчем, руки были связаны с ногами автомобильным ремнем. По подозрению в убийстве был задержан 39-летний житель Выборга, директор шиномонтажной автомастерской. Как выяснило следствие, он повздорил со своим работником и забил его до смерти. Во время конфликта некстати приехал брат погибшего, которого обвиняемый убил тем же способом — ударами по голове. Тела убийца решил утопить, но надувная лодка осталась на плаву.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор148
У России таких ракет нет. И не будет322
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета66
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью780
Украинские военные заявили о масштабном «котле»185
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение