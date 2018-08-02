Арест вместо джекпота: в Самарской области мужчина открыл подпольное казино

Мужчина проводил игры через интернет

Самарской области полицейские задержали 61-летнего местного жителя. Его подозревают в организации подпольного казино.

— В поселке Береза мужчина устроил в одном из помещений казино, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — В арендованном зале он установил три терминала и шесть компьютеров с выходом в интернет. Подозреваемого задержали полицейские вместе с сотрудниками СОБР.

В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ему грозит до двух лет лишения свободы.