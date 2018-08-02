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Арест вместо джекпота: в Самарской области мужчина открыл подпольное казино
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Арест вместо джекпота: в Самарской области мужчина открыл подпольное казино 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Мужчина проводил игры через интернет
В Самарской области полицейские задержали 61-летнего местного жителя. Его подозревают в организации подпольного казино.
— В поселке Береза мужчина устроил в одном из помещений казино, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — В арендованном зале он установил три терминала и шесть компьютеров с выходом в интернет. Подозреваемого задержали полицейские вместе с сотрудниками СОБР.
В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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