Ещё
Белоруса задержали за организацию канала незаконной миграции из России в ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белоруса задержали за организацию канала незаконной миграции из России в ЕС 

РИА Новости 2 августа 2018
Фото: РИА Новости
МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Белорус задержан за организацию канала незаконной миграции из России в страны Евросоюза через территорию Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба погранкомитета республики.
"Тридцать первого июля на российско-украинской границе в железнодорожном пункте пропуска «Суземка» сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности России был выявлен организатор канала незаконной миграции в Евросоюз. Задержание произошло в результате реализации оперативной информации, предоставленной спецподразделением пограничной службы Беларуси", — говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
По данным пресс-службы, злоумышленник, 57-летний гражданин Белоруссии, находился в межгосударственном розыске. «Мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело», — сообщили в ГПК.
Там также отметили, сейчас принимается решение о выдаче мужчины Белоруссии для его привлечения к уголовной ответственности.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Нашествии» произошла трагедия160
Появилось фото гибели авианосца США48
Петросян: гора с плеч свалилась70
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком39
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли44
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение