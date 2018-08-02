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Двое полицейских задержаны в Татарстане по подозрению в получении 1 млн рублей взятки
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Двое полицейских задержаны в Татарстане по подозрению в получении 1 млн рублей взятки 

ТАСС 3 часа назад
КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД и УФСБ по Татарстану задержали двух полицейских по подозрению в получении взятки, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
"При получении незаконного денежного вознаграждения 1 августа задержаны два сотрудника полиции", — отметил представитель пресс-службы.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Татарстану агентству уточнили, что задержаны заместитель начальника следствия отдела полиции «Гвардейский» (Казань) 37-летний Ленар Галяув и заместитель начальника уголовного розыска этого же отдела 33-летний Даниил Гильванов. Против них возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ (получение взятки и посредничество во взяточничестве соответственно).
По версии следствия, подозреваемые получили взятку в 400 тыс. рублей за переквалификацию статьи уголовного дела подозреваемого в угоне автомобиля. После этого Гильванов предложил сестре подозревваемого заплатить за его освобождение из-под стражи 640 тыс. рублей. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы, полицейские были задержаны с поличным.
МВД по Республике Татарстан проводит служебную проверку. Подозреваемые сотрудники уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством. «Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — добавил представитель пресс-службы.
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