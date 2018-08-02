Судья угрозами выбил взятку у полицейских и борцов с наркотиками

Расследование ведется также по статьям 30 и 159 УК РФ («Покушение на мошенничество с использованием служебного положения»).

По версии следствия, судья рассматривал уголовное дело в отношении мужчины, в расследовании которого участвовали оперативники ФСКН и МВД. Параллельно процессу подсудимый обжаловал действия правоохранителей. Воспользовавшись этим, судья пригрозил силовикам возможным привлечением их к уголовной ответственности, но за деньги пообещал вынести фигуранту дела обвинительный приговор.

В октябре 2016 года мужчину осудили, а судья получил от оперативников 230 тысяч рублей. В январе 2017 года судье передали еще 300 тысяч рублей якобы для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов за невозбуждение против их коллег уголовного дела.

При передачи этого транша его задержали сотрудники ФСБ

В январе 2018 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке. Высшая квалифколлегия поддержала это решение.