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Череповчанин избил соседа, который умер через несколько дней
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Череповчанин избил соседа, который умер через несколько дней 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Запутанную историю расследуют череповецкие следователи. Череповчанин сильно избил соседа, который через несколько дней умер у себя на даче.
Как сообщает областной следственный комитет, пострадавшим оказался 51-летний мужчина. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в доме в деревне Череповецкого района 31 июля. По предварительной версии, виновным в его смерти может быть 41-летний сосед. Правда, не по даче, а по квартире на улице Наседкина в Череповце. Следователи предполагают, что тот избил погибшего, отчего через несколько дней мужчина умер.
В отношении череповчанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.
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