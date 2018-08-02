Череповчанин избил соседа, который умер через несколько дней

Запутанную историю расследуют череповецкие следователи. Череповчанин сильно избил соседа, который через несколько дней умер у себя на даче.

Как сообщает областной следственный комитет, пострадавшим оказался 51-летний мужчина. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в доме в деревне Череповецкого района 31 июля. По предварительной версии, виновным в его смерти может быть 41-летний сосед. Правда, не по даче, а по квартире на улице Наседкина в Череповце . Следователи предполагают, что тот избил погибшего, отчего через несколько дней мужчина умер.

В отношении череповчанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.