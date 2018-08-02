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Полиция задержала подозреваемого в расстреле и ограблении мужчины на 18 млн руб. на Хорошевском шоссе
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Полиция задержала подозреваемого в расстреле и ограблении мужчины на 18 млн руб. на Хорошевском шоссе 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Столичная полиция раскрыла разбойное нападение на мужчину, совершенное в мае 2018 г. на Хорошевском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В среду, 1 августа, в Люберцах сотрудники полиции при силовой поддержке спецотряда «Гром» задержали 34-летнего уроженца Тюменской области, которого полностью изобличили в том, что 14 мая он на Хорошевском шоссе в Москве выстрелил в мужчину 1981 г. рождения, причинив ему огнестрельное ранение ягодицы, и открыто похитил сумку с 18 млн руб.», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что похищенные средства изъяли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере, фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Ранее источник сообщил Агентству «Москва», что 14 мая на Хорошевском шоссе, д. 90, неизвестные из неустановленного оружия выстрелили в сторону мужчины 1981 г. рождения, работающего менеджером, после чего отобрали у него сумку с его деньгами и скрылись на машине Chevrolet Lanos. Материальный ущерб составил более 1 млн руб. Потерпевший получил ранение левой ягодичной области и самостоятельно обратился в медучреждение. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.
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