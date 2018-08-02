Полиция задержала подозреваемого в расстреле и ограблении мужчины на 18 млн руб. на Хорошевском шоссе

Столичная полиция раскрыла разбойное нападение на мужчину, совершенное в мае 2018 г. на Хорошевском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В среду, 1 августа, в Люберцах сотрудники полиции при силовой поддержке спецотряда «Гром» задержали 34-летнего уроженца Тюменской области , которого полностью изобличили в том, что 14 мая он на Хорошевском шоссе в Москве выстрелил в мужчину 1981 г. рождения, причинив ему огнестрельное ранение ягодицы, и открыто похитил сумку с 18 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что похищенные средства изъяли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере, фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.