В Тюмени арестован подозреваемый в убийстве, который 15 лет скрывался от следствия

Тюмени арестован 58-летний мужчина, который более 15 лет находился в федеральном розыске по подозрению в убийстве и покушении на убийство.

Известно, что в последние годы он проживал в Курганской области , сообщает региональное управление СКР

По версии следствия, подозреваемый еще в 2002 году после конфликта с приятелями несколько раз выстрелил в них из пистолета. Одного пострадавшего удалось спасти, второй скончался в больнице.

Сейчас подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). По решению суда злоумышленник взят под стражу.

«На допросе обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах совершения убийства, детализируя их в ходе проверки показаний на месте», — сообщает СКР..