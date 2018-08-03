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В Тюмени арестован подозреваемый в убийстве, который 15 лет скрывался от следствия
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В Тюмени арестован подозреваемый в убийстве, который 15 лет скрывался от следствия 

N24.ru 45 минут назад
Фото: N24.ru
В Тюмени арестован 58-летний мужчина, который более 15 лет находился в федеральном розыске по подозрению в убийстве и покушении на убийство.
Известно, что в последние годы он проживал в Курганской области, сообщает региональное управление СКР.
По версии следствия, подозреваемый еще в 2002 году после конфликта с приятелями несколько раз выстрелил в них из пистолета. Одного пострадавшего удалось спасти, второй скончался в больнице.
Сейчас подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). По решению суда злоумышленник взят под стражу.
«На допросе обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах совершения убийства, детализируя их в ходе проверки показаний на месте», — сообщает СКР..
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