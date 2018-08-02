Ещё
В Петербурге до конца года появятся три новых станции метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге до конца года появятся три новых станции метро 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Три новых станции метро и депо откроются до конца 2018 года в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru со ссылкой на главу дирекции транспортного планирования Вячеслава Урусова.
В депо «Южное» все работы уже завершены, сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию. Также планируется открытие трех станций Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
В 2018 году из бюджета Санкт-Петербурга на развитие метро в общей сложности было выделено 31,4 млрд рублей. По состоянию на 1 июля 2018 года 37% выделенных средств освоено.
Ранее был объявлен конкурс на разработку предпроектной документации по строительству метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо. Станция «Кудрово» появится в Петербурге к 2025 году.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге квартиру пенсионера обокрали на 2 млн рублей В Петербурге из кабаре-клуба изъяли незаконный алкоголь Петербургская пенсионерка украла у студента смартфон
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор175
У России таких ракет нет. И не будет347
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета68
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след66
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью786
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение