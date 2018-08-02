В Петербурге до конца года появятся три новых станции метро

Три новых станции метро и депо откроются до конца 2018 года в Санкт-Петербурге , сообщает 78.ru со ссылкой на главу дирекции транспортного планирования Вячеслава Урусова.

В депо «Южное» все работы уже завершены, сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию. Также планируется открытие трех станций Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

В 2018 году из бюджета Санкт-Петербурга на развитие метро в общей сложности было выделено 31,4 млрд рублей. По состоянию на 1 июля 2018 года 37% выделенных средств освоено.

Ранее был объявлен конкурс на разработку предпроектной документации по строительству метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо. Станция «Кудрово» появится в Петербурге к 2025 году.