СК завершил расследование по делу о теракте в метро Петербурга

Следственный комитет закончил предварительное следствие по уголовному делу о теракте, который произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Как отмечается, обвиняемыми являются 11 членов террористичского сообщества, который предъявлены обвинения.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 года", — говорится в заявлении.

Также уточнятся, что собранные материалы будут предоставлены в распоряжение участников уголовного судопроизводства, чтобы они могли с ними ознакомиться.

Ранее СК назвал устроившую взрыв в метро Петербурга террористическую организацию.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить. В теракте пострадали около 100 человек, 16 погибли.