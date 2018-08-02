Экс-главу района в Удмуртии приговорили к условному сроку за махинации с жильем

"Бывший глава администрации Воткинского района признан виновным по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", — уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, в 2008 году 60-летний муниципальный чиновник, используя служебное положение незаконно организовал продажу своим близким родственникам первого этажа многоквартирного дома, который находился в собственности района. Продажа состоялась без положенных по закону аукционных торгов.

Стоимость сделки составила 845 тыс. рублей при рыночной стоимости данного объекта недвижимости 6,7 млн рублей. В ходе разбирательства экс-чиновник свою вину признал и возместил причиненный муниципальному образованию ущерб в полном объеме.