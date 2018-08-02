Полицейские задержали грабителя, который зашёл в квартиру вслед за хозяином

Мужчина зашёл за своей жертвой в квартиру и напал на него

Вечером в доме по улице Зорге 61-летний куранец возвращался домой. Когда он открывал квартиру, следом за ним зашёл пьяный незнакомец и, избив хозяина, преступник забрал сотовый телефон и скрылся.

— Спустя некоторое время данный 33-летнего подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы полиции за то, что он находился пьяным в общественном месте. Когда его личность установили, сотрудники посчитали, что он может быть причастен к разбойному нападения. Похищенный телефон у мужчины изъяли, — сообщает УМВД России по Кургане

За разбой ему грозит срок до двенадцати лет, если его вину докажут. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.