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Полицейские задержали грабителя, который зашёл в квартиру вслед за хозяином
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Полицейские задержали грабителя, который зашёл в квартиру вслед за хозяином 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Мужчина зашёл за своей жертвой в квартиру и напал на него
Вечером в доме по улице Зорге 61-летний куранец возвращался домой. Когда он открывал квартиру, следом за ним зашёл пьяный незнакомец и, избив хозяина, преступник забрал сотовый телефон и скрылся.
— Спустя некоторое время данный 33-летнего подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы полиции за то, что он находился пьяным в общественном месте. Когда его личность установили, сотрудники посчитали, что он может быть причастен к разбойному нападения. Похищенный телефон у мужчины изъяли, — сообщает УМВД России по Кургане.
За разбой ему грозит срок до двенадцати лет, если его вину докажут. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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