В Подмосковье рыбак обнаружил в пруду обмотанный цепью труп мужчины

«28 июля 2018 года в деревне Губино городского округа Ликино-Дулево в пруду в 10 метрах от берега рыбак обнаружил тело мужчины. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов извлекли из воды тело, которое было обмотано строительной цепью», — говорится в сообщении.

По предварительным данным эксперта, на вид мужчине около 50 лет. Давность наступления смерти составляет от полутора до трех недель, на голове потерпевшего имелось множество травм.

По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Для установления личности мужчины следователи и оперативные сотрудники отрабатывали все близлежащие населенные пункты, а также соседние районы, и только 1 августа в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины, который подходил по описанию. Им оказался житель Шатуры 1953 года рождения. В ближайшее время будет проведена процедура опознания.

По делу назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, медико-криминалистическая по восстановлению кожных покровов, также планируется назначение сравнительной генетики и молекулярно-генетической экспертизы по цепи, волосам и одежде. Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление.