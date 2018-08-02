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Тело с признаками насильственной смерти обнаружено в пруду в подмосковной деревне Губино
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Тело с признаками насильственной смерти обнаружено в пруду в подмосковной деревне Губино 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рыбак обнаружил в пруду в Подмосковье тело мужчины, обмотанное строительной цепью, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"В деревне Губино Орехово-Зуевского района в пруду в 10 метрах от берега рыбак обнаружил тело мужчины. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов извлекли из воды тело, которое было обмотано строительной цепью", — сказала она.
По предварительным данным эксперта, смерть наступила от полутора до трех недель назад, на голове потерпевшего имелось множество травм. Им оказался 65-летний житель Шатуры. В ближайшее время будет проведена процедура опознания. Как отметила представитель ГСУ, тело было обнаружено 28 июля, однако заявление о безвестном исчезновении данного мужчины было подано лишь 1 августа.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначены экспертизы.
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