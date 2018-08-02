68-летнюю омичку отправили в колонию на семь лет за убийство мужа

Пенсионерка попыталась оспорить решение суда первой инстанции, но приговор оставили без изменений. Местную жительницу признали виновной в совершении преступления по ст. 105 УК РФ. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии общего режима . Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Следствие выяснило, что в октябре прошлого года пенсионерка, будучи пьяной, в ходе ссоры ранила своего супруга, с которым прожила 25 лет. От повреждения мужчина скончался. Свою вину в совершении преступления вдова не признала.

Сторона защиты настаивала на неосторожном причинении ножевого ранения, но суд второй инстанции решил оставить приговор районного суда без изменений.