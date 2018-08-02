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68-летнюю омичку отправили в колонию на семь лет за убийство мужа
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68-летнюю омичку отправили в колонию на семь лет за убийство мужа 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Пенсионерка попыталась оспорить решение суда первой инстанции, но приговор оставили без изменений. Местную жительницу признали виновной в совершении преступления по ст. 105 УК РФ. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Следствие выяснило, что в октябре прошлого года пенсионерка, будучи пьяной, в ходе ссоры ранила своего супруга, с которым прожила 25 лет. От повреждения мужчина скончался. Свою вину в совершении преступления вдова не признала.
Сторона защиты настаивала на неосторожном причинении ножевого ранения, но суд второй инстанции решил оставить приговор районного суда без изменений.
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