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Под Уссурийском мужчина расстрелял трех человек
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Под Уссурийском мужчина расстрелял трех человек 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Страшная трагедия произошла в селе Каменушка под Уссурийском. Здесь в одном из домов обнаружили тела трех человек: пожилых мужчины и женщины и малолетне й девочки. Неизвестный произвел несколько выстрелов в несчастных, сообщает UssurMedia. Позднее его тело обнаружили по соседству — мужчина покончил с собой.
По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
«Убитыми оказались дедушка, бабушка и их внучка. Мать ребенка успела спастись. Предполагаемый убийца был членом этой семьи», — рассказал источник в правоохранительных органах. Расследование уголовного дела продолжается.
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