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В Приморье пьяный водитель сбил подростков и скрылся с места ДТП
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В Приморье пьяный водитель сбил подростков и скрылся с места ДТП 

Vladnews.ru 1 час назад
В Дальнереченске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил подростков и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Дальнереченский». Сотрудники полиции установили, что в микрорайоне Лазо города Дальнереченска 34-летний водитель автомобиля Toyota Сorolla, двигаясь по улице Стрелковая, совершил наезд на пешеходов и скрылсяВ сообщении ведомства отмечается, что пешеходы, 14-летняя жительница Лазо и 18-летний парень из Дальнереченска, нарушили ПДД, так как шли по правому краю проезжей части дороги, в попутном направлении с автомобилем, и не имели при себе предметов со световозвращающими элементами. В результате автоаварии молодые люди получили телесные повреждения и были отправлены на амбулаторное лечение. Позже сотрудники полиции задержали водителя в соседнем населенном пункте — Кольцевое. Проведенное медицинское освидетельствование зафиксировало у него состояние алкогольного опьянения. Проверка по базам данных ГИБДД показала, что стаж вождения водителя Toyota Сorolla составляет 16 лет, в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался. Водителя привлекли к административной ответственности.
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