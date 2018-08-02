Хабаровчане ограбили магазин в Приморье, связав продавца скотчем

Следователи полиции Артема окончили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Хабаровского края , обвиняемых в совершении разбойного нападения на продуктовый магазин, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время следствия полицейские установили, что 45-летний хабаровчанин, в ходе распития алкоголя, предложил двум знакомым совершить разбойное нападение на продуктовый магазин в городе Артеме.

До этого мужчина некоторое время проживал рядом с местом преступления.

Во время розыска по подозрению в совершении преступления полицейские задержали жителей Хабаровского края в возрасте 45, 20 и 19 лет. В отделе полиции они дали признательные показания. Похищенный товар и деньги у них были изъяты и возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Меру пресечения подозреваемым избрали в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно передано в суд для рассмотрения по существу.