Ещё
Хабаровчане ограбили магазин в Приморье, связав продавца скотчем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хабаровчане ограбили магазин в Приморье, связав продавца скотчем 

Primpress 53 минуты назад
Фото: Primpress
Следователи полиции Артема окончили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Хабаровского края, обвиняемых в совершении разбойного нападения на продуктовый магазин, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во время следствия полицейские установили, что 45-летний хабаровчанин, в ходе распития алкоголя, предложил двум знакомым совершить разбойное нападение на продуктовый магазин в городе Артеме.
До этого мужчина некоторое время проживал рядом с местом преступления.
Во время розыска по подозрению в совершении преступления полицейские задержали жителей Хабаровского края в возрасте 45, 20 и 19 лет. В отделе полиции они дали признательные показания. Похищенный товар и деньги у них были изъяты и возвращены владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Меру пресечения подозреваемым избрали в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно передано в суд для рассмотрения по существу.
Primpress: последние новости
Во Владивостоке незадачливый «предприниматель» задержан в момент совершения очередной кражи Тверской суд Москвы продлил арест владельцу группы «Сумма» и его брату Серию краж из частных домов раскрыли в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью693
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР154
WhatsApp будет брать деньги за сообщения
Борисову избил известный российский певец92
Лукашенко впервые высказался об инсульте73
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение