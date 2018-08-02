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В Приморском крае раскрыта серия краж из частных домов
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В Приморском крае раскрыта серия краж из частных домов 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Партизанском районе к сотрудникам полиции обратилось несколько местных жителей с жалобами о краже имущества из их частных владений.
«В», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ходе разбирательств было установлено, что кражами занимались двое местных жителей 27 и 30 лет, при этом один из них уже находился под стражей за подобное преступление.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Обоих фигурантов заключили под стражу.
Отметим, было установлены, что воры причастны к восьми подобным преступлениям, совершённых на территории Партизанска и Находки.
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