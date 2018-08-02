В Приморском крае раскрыта серия краж из частных домов

В Партизанском районе к сотрудникам полиции обратилось несколько местных жителей с жалобами о краже имущества из их частных владений.

«В», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ходе разбирательств было установлено, что кражами занимались двое местных жителей 27 и 30 лет, при этом один из них уже находился под стражей за подобное преступление.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Обоих фигурантов заключили под стражу.