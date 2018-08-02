Ещё
Жестокое убийство семьи с последствиями произошло в Приморском краеМужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жестокое убийство семьи с последствиями произошло в Приморском краеМужчина 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Время от времени, семейные разборки доводят людей до дикости. Такой случай жёсткого разбирательства со смертельным исходом произошёл в селе Каменушка.
В одном из частных домов села были обнаружены тела двух взрослых человек и одного ребёнка. Было установлено, что люди были застрелены.
«По имеющимся данным семью из огнестрельного оружия убил 49-летний местный житель. После совершённого преступления, мужчина покончил с собой, при помощи того же оружия, которым убил семью», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
По факту преступления, сотрудниками следственного комитета возбуждено уголовное дело, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
АиФ-Владивосток: последние новости
В Приморском крае раскрыта серия краж из частных домов За получение взятки экс-сотрудник полиции поплатится свободой В Приморье задержана молодая мошенница
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью693
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР157
WhatsApp будет брать деньги за сообщения
Борисову избил известный российский певец92
Лукашенко впервые высказался об инсульте73
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение