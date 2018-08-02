Жестокое убийство семьи с последствиями произошло в Приморском краеМужчина

Время от времени, семейные разборки доводят людей до дикости. Такой случай жёсткого разбирательства со смертельным исходом произошёл в селе Каменушка.

В одном из частных домов села были обнаружены тела двух взрослых человек и одного ребёнка. Было установлено, что люди были застрелены.

«По имеющимся данным семью из огнестрельного оружия убил 49-летний местный житель. После совершённого преступления, мужчина покончил с собой, при помощи того же оружия, которым убил семью», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

По факту преступления, сотрудниками следственного комитета возбуждено уголовное дело, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Все обстоятельства произошедшего уточняются.