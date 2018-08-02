В ЕАО возбудили дело против полицейских, применивших электрошокер против нарушителя ПДД 

Следственный комитет РФ по Еврейской автономной области (ЕАО) возбудил уголовное дело против местных полицейских, которые подозреваются в применении электрошокера против нарушителя ПДД, нанеся ему несколько термических ожогов, cообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Как установлено следователем в ходе проверки, в июле текущего года в одном из отделов полиции Еврейской автономной области сотрудники полиции при составлении документов в отношении гражданина, совершившего административное правонарушение, причинили мужчине телесные повреждения в виде множественных термических ожогов», — говорится в сообщении. Как отметили в прокуратуре региона, против мужчины, жителя села Озерное, был применен электрошокер.
В настоящее время проводятся следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.