Ещё
За освобождение мужа из тюрьмы красноярка отдала мошеннику 150 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За освобождение мужа из тюрьмы красноярка отдала мошеннику 150 тысяч рублей 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В полицию обратилась 30-летняя красноярка. Она рассказала, что случайный знакомый обманул ее на 150 тысяч рублей.
По словам потерпевшей, на автовокзале она познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником силового ведомства. Женщина пожаловалась ему, что ее супруг находится в колонии. Новый знакомый пообещал, что поможет освободить его из мест лишения свободы, но за дополнительную плату. Потерпевшая перевела на его карту почти 150 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.
«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 35-летний житель Красноярска. В ходе следствия полицейские выяснили, что злоумышленник причастен еще к одному аналогичному преступлению. За 80 тысяч он продал красноярцу не принадлежащий ему автомобиль», — рассказали в краевой полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Материалы дела с обвинительным заключением уже направлены в суд.
sibnovosti.ru: последние новости
В Новокузнецке убийство криминального авторитета попало на видео Виновников хищений в новосибирском кадетском корпусе отпустили после приговора Объявленный в розыск по делу о хищении у «Роскосмоса» адвокат Третьяков нашелся на Байкале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью693
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР157
WhatsApp будет брать деньги за сообщения
Борисову избил известный российский певец92
Лукашенко впервые высказался об инсульте73
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение