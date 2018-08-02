За освобождение мужа из тюрьмы красноярка отдала мошеннику 150 тысяч рублей

В полицию обратилась 30-летняя красноярка. Она рассказала, что случайный знакомый обманул ее на 150 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, на автовокзале она познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником силового ведомства. Женщина пожаловалась ему, что ее супруг находится в колонии. Новый знакомый пообещал, что поможет освободить его из мест лишения свободы, но за дополнительную плату. Потерпевшая перевела на его карту почти 150 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 35-летний житель Красноярска . В ходе следствия полицейские выяснили, что злоумышленник причастен еще к одному аналогичному преступлению. За 80 тысяч он продал красноярцу не принадлежащий ему автомобиль», — рассказали в краевой полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Материалы дела с обвинительным заключением уже направлены в суд.