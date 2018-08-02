Ещё
В США арестовали еще одного бизнесмена по делу о коррупции в PDVSA
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США арестовали еще одного бизнесмена по делу о коррупции в PDVSA 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 2 авг — РИА Новости. Власти США арестовали еще одного бизнесмена по делу о коррупции в венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил минюст США.
Таким образом, число задержанных в рамках расследования коррупционной схемы в PDVSA с участием граждан Венесуэлы, США и других стран увеличилось до 17 человек, 12 из них признали свою вину.
Как сообщил минюст, во вторник в аэропорту Майами был задержан гражданин Венесуэлы и США Хосе Мануэль Гонсалес Тестино, обвиняемый в выплате взяток представителям PDVSA в обмен на выгодные контракты. По данным следствия, Гонсалес с сообщником выплатили 629 тысяч долларов взяток.
Минюст США проводит расследование коррупционной схемы при заключении PDVSA ряда контрактов, речь идет о договоренностях на сумму 1,2 миллиарда долларов. По данным следствия, в схеме участвовали венесуэльские чиновники, менеджеры PDVSA и граждане различных стран, занимающиеся отмыванием средств.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью691
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР148
WhatsApp будет брать деньги за сообщения
Борисову избил известный российский певец92
Лукашенко впервые высказался об инсульте73
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение