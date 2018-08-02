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Объявленного в розыск приморца задержали на его свадьбе
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Объявленного в розыск жителя Приморья задержали на его свадьбе 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Приставы дождались окончания церемонии в ЗАГСе и забрали мужчину в суд. Там было вынесено решение о заключении жениха под стражу.
Мужчина проходит фигурантом по делу о неприкосновенности жилища. Других подробностей «Интерфакс» не приводит.
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