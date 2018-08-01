Дворника избили до смерти в Зеленограде

Дворника избили до смерти у супермаркета в Зеленограде

По словам собеседника агентства, утром 26 июля в Зеленограде возле магазина «Пятерочка» в корп. 360 обнаружили 42-летнего мужчину с телесными повреждениями. Гражданина, работавшего дворником, с ушибом головного мозга и позвоночно-спинномозговой травмой доставили в реанимацию, где он умер 31 июля.

«В совершении преступления обоснованно подозревается 45-летний уроженец Киргизии, проживающий в Москве на ул. Красноармейская», — сказал источник, не уточнив, задержан ли подозреваемый.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.