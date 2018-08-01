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Дворника избили до смерти в Зеленограде
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Дворника избили до смерти у супермаркета в Зеленограде 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция разыскивает подозреваемого в причинении смертельных травм мужчине в 3-м микрорайоне Зеленограда, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, утром 26 июля в Зеленограде возле магазина «Пятерочка» в корп. 360 обнаружили 42-летнего мужчину с телесными повреждениями. Гражданина, работавшего дворником, с ушибом головного мозга и позвоночно-спинномозговой травмой доставили в реанимацию, где он умер 31 июля.
«В совершении преступления обоснованно подозревается 45-летний уроженец Киргизии, проживающий в Москве на ул. Красноармейская», — сказал источник, не уточнив, задержан ли подозреваемый.
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
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