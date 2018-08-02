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В Геленджике посреди дня произошла перестрелка, есть раненный
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В Геленджике посреди дня произошла перестрелка, есть раненный 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. Криминальный инцидент произошел днем 1 августа на улице Мира в селе Кабардинка.
По предварительным данным, между несколькими мужчина произошел конфликт, в ходе разбирательств оппоненты использовали огнестрельное оружие. Один из участников разборки, местный житель 1990 года рождения, получил ранение в бедро и был госпитализирован. Остальные участники перестрелки скрылись с места происшествия на белом автомобиле марки Toyota Camry.
Ориентировка на машину передана всем дежурным нарядам полиции, в районе объявлен план «Перехват», сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Обстоятельства ЧП выясняются.
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