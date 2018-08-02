В Геленджике посреди дня произошла перестрелка, есть раненный

Краснодар . 2 августа — Новая Кубань. Криминальный инцидент произошел днем 1 августа на улице Мира в селе Кабардинка.

По предварительным данным, между несколькими мужчина произошел конфликт, в ходе разбирательств оппоненты использовали огнестрельное оружие. Один из участников разборки, местный житель 1990 года рождения, получил ранение в бедро и был госпитализирован. Остальные участники перестрелки скрылись с места происшествия на белом автомобиле марки Toyota Camry.

Ориентировка на машину передана всем дежурным нарядам полиции, в районе объявлен план «Перехват», сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Обстоятельства ЧП выясняются.