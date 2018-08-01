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В Киеве митинг против сноса гаражей закончился стрельбой
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В Киеве митинг против сноса гаражей закончился стрельбой, есть пострадавший 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Митинг против сноса гаражей в Киеве закончился стрельбой, пострадал мужчина, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, участники митинга перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил участнику акции в ногу, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в полиции.
"Полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на улице Туполева в Святошинском районе. Пострадавший был среди участников акции, которые перекрыли дорогу — водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно — из пневматического оружия", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Полиция в Киеве ввела план "перехват" для розыска машины, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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