В Киеве митинг против сноса гаражей закончился стрельбой, есть пострадавший

Митинг против сноса гаражей в Киеве закончился стрельбой, пострадал мужчина, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины

По данным полиции, участники митинга перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил участнику акции в ногу, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в полиции.

"Полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на улице Туполева в Святошинском районе. Пострадавший был среди участников акции, которые перекрыли дорогу — водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно — из пневматического оружия", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Полиция в Киеве ввела план "перехват" для розыска машины, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.