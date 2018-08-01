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Женщина убила возлюбленного за любовь к «Локомотиву»
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Мужчину в Пскове закололи за любовь к «Локомотиву» 

News.ru 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Пскове расследуют смерть 31-летнего мужчины, убитого своей 33-летней подругой. Ссора началась из-за разногласий по поводу футбола, а завершилась поножовщиной.
Как сообщает «Лайф», инцидент произошел 28 июля, во время просмотра матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом». Фанатка «армейского» клуба ударила ножом в сердце сожителя, переживавшего за «железнодорожников».
Мужчина скончался на месте. Осознав произошедшее, женщина сама позволила в полицию.
Ранее News.ru писал о том, что по дороге в Нижний Новгород, где проходил Суперкубок, был убит фанат ЦСКА.
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