Женщина убила возлюбленного за любовь к «Локомотиву»

Мужчину в Пскове закололи за любовь к «Локомотиву»

Следователи в Пскове расследуют смерть 31-летнего мужчины, убитого своей 33-летней подругой. Ссора началась из-за разногласий по поводу футбола, а завершилась поножовщиной.

Как сообщает «Лайф», инцидент произошел 28 июля, во время просмотра матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом». Фанатка «армейского» клуба ударила ножом в сердце сожителя, переживавшего за «железнодорожников».

Мужчина скончался на месте. Осознав произошедшее, женщина сама позволила в полицию.

Ранее News.ru писал о том, что по дороге в Нижний Новгород, где проходил Суперкубок, был убит фанат ЦСКА.