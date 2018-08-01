Полиция ООН окажет помощь в расследовании убийства российских журналистов 

Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак
Полиция ООН отправилась в африканский город Сибю, чтобы оказать помощь в расследовании убийства трех российских журналистов.
— Сегодня (1 августа — прим. ред.) отряд полиции ООН направился в Сибю для помощи местной полиции с расследованием произошедшего, — сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Ранее стало известно, что в 23 километрах от города Сибут в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля 2018 года были убиты три человека, у которых нашли пресс-карты. Позже выяснилось, что среди убитых оказались журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко (подробнее…). Информацию об этом официально подтвердили в Министерстве иностранных дел России.
Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело. Позднее стало известно, что российскую съемочную группу атаковала группа из 10 человек. В нападении подозреваются повстанцы «Селека» (далее…). В Москве около Центрального дома журналистов после трагедии планируют установить монумент в память о погибших в «горячих точках» журналистах.
Подробнее о погибших читайте в материале «Вечерней Москвы» (далее…).