Полиция задержала приезжего по подозрению в поджоге трех машин на юге столицы 

Задержан подозреваемый в поджоге трех автомобилей на территории столичного района Чертаново Северное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о том, что на ул. Сумская горят автомобили. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные расчеты. Пожарные ликвидировали возгорание. Три автомобиля полностью выгорело. Ущерб устанавливается», — отметили в ведомстве.
Как пояснили в пресс-службе, в ходе розыска сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 40-летнего приезжего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, фигурант находится под стражей. Полицейские выясняют, зачем подозреваемому понадобилось поджигать машины.