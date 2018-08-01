Полиция задержала приезжего по подозрению в поджоге трех машин на юге столицы

«В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о том, что на ул. Сумская горят автомобили. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные расчеты. Пожарные ликвидировали возгорание. Три автомобиля полностью выгорело. Ущерб устанавливается», — отметили в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе розыска сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 40-летнего приезжего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, фигурант находится под стражей. Полицейские выясняют, зачем подозреваемому понадобилось поджигать машины.