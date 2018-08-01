Полиция задержала подозреваемого в поджоге трех автомобилей на юге Москвы

"В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о том, что на ул. Сумская горят автомобили. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные расчеты. Пожарные ликвидировали возгорание. Три автомобиля полностью выгорело. Ущерб устанавливается", — сообщили в ведомстве.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в ходе розыска ими был задержан по подозрению в совершении преступления 40-летний приезжий, в отношении которого было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Пока фигурант находится под стражей, полиция устанавливает причину его поступка.