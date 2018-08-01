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В Лос-Анджелесе полицейские застрелили преступника вместе с заложницей
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В Лос-Анджелесе полицейские застрелили преступника вместе с заложницей 

Российская Газета 1 час назад
В американском Лос-Анджелесе полицейские не смогли обезвредить вооруженного ножом преступника и освободить заложницу. Стреляя в злоумышленника, они застрелили и захваченную им девушку.
Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в районе Ван-Найс. Получив сообщение о вооруженном ножом прохожем, правоохранители потребовали от него сдаться, но он схватил проходившую мимо девушку и пригрозил ее убить.
Полицейские открыли огонь, убив злоумышленника на месте, а девушку ранив. Она скончалась в госпитале.
О принятии мер к неудачно стрелявшим полицейским не сообщается.
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