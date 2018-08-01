В Лос-Анджелесе полицейские застрелили преступника вместе с заложницей

В американском Лос-Анджелесе полицейские не смогли обезвредить вооруженного ножом преступника и освободить заложницу. Стреляя в злоумышленника, они застрелили и захваченную им девушку.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в районе Ван-Найс. Получив сообщение о вооруженном ножом прохожем, правоохранители потребовали от него сдаться, но он схватил проходившую мимо девушку и пригрозил ее убить.

Полицейские открыли огонь, убив злоумышленника на месте, а девушку ранив. Она скончалась в госпитале.

О принятии мер к неудачно стрелявшим полицейским не сообщается.