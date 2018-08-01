Ставропольский полицейский за 100 тыс. рублей обещал свободу подозреваемому

Бывший высокопоставленный полицейский приговорён к штрафу размером 200 тыс. рублей, лишён званий и права работать в правоохранительных органах и органах государственной власти в течение двух лет, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Дело экс-заместителя начальника следственного отдела МВД РФ по Благодарненскому району рассматривал Благодарненский районный суд. Полицейского обвиняли в получении взятки.

Как следует из материалов дела, в июле 2014 года замначальника следственного отдела, используя служебное положение, потребовал от родственников задержанного денежное вознаграждение в сумме 100 тыс. рублей. За эти деньги он обещал добиться, чтобы в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Суд признал бывшего полицейского виновным. Приговор ещё не вступил в законную силу.