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В деле о пытках в колонии появились новые фигуранты
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В деле о пытках в колонии появились новые фигуранты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Саргунова сообщила, что в Заволжский районный суд города подано ходатайство об аресте четырех новых фигурантов дела о пытках в колонии №1.
Саргунова добавила, что дата рассмотрения обращений еще не назначена, передает РИА «Новости».
После появления в СМИ видео с избиением заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова было возбуждено уголовное дело. По итогам проверки задержали шестерых человек. При этом в ярославском ФСИН заявляли, что Макаров пытался устроить провокацию в колонии.
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