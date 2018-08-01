В деле о пытках в колонии появились новые фигуранты

Пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Саргунова сообщила, что в Заволжский районный суд города подано ходатайство об аресте четырех новых фигурантов дела о пытках в колонии №1. Саргунова добавила, что дата рассмотрения обращений еще не назначена, передает РИА «Новости» После появления в СМИ видео с избиением заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова было возбуждено уголовное дело. По итогам проверки задержали шестерых человек. При этом в ярославском ФСИН заявляли, что Макаров пытался устроить провокацию в колонии.