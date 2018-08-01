Почти 50 г героина обнаружили при обыске у двух мужчин в Электроуглях 

В городе Электроугли задержаны двое мужчин, у которых при обыске изъяли почти 50 граммов героина, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.
«31 июля 2017 года в 08:40 городе Электроугли на улице Железнодорожной установлены и доставлены в отделение двое мужчин 1989 года рождения и 1993 года рождения», — сказал собеседник агентства.
В ходе личного досмотра у них обнаружили и изъяли 48,4 грамма героина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».