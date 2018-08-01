Ещё
Почти 50 г героина обнаружили при обыске у двух мужчин в Электроуглях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 50 г героина обнаружили при обыске у двух мужчин в Электроуглях 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В городе Электроугли задержаны двое мужчин, у которых при обыске изъяли почти 50 граммов героина, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.
«31 июля 2017 года в 08:40 городе Электроугли на улице Железнодорожной установлены и доставлены в отделение двое мужчин 1989 года рождения и 1993 года рождения», — сказал собеседник агентства.
В ходе личного досмотра у них обнаружили и изъяли 48,4 грамма героина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».
РИАМО: последние новости
В Москве арестовали двух сотрудников ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН В Москве перед судом предстанет мать, торговавшая малолетней дочерью Следствие просит арестовать трех сестер, убивших отца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью308
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов161
Борисову избил известный российский певец27
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей64
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье188
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение