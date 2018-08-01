Ещё
Женщина в Егорьевске умерла от рук сожителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина в Егорьевске умерла от рук сожителя 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В городском округе Егорьевск женщину госпитализировали после ссоры с сожителем, потерпевшая скончалась в больнице, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.
«9 июня 2018 года в 23:00 в деревне Поповская городского округа Егорьевск бригадой скорой помощи в центральную районную больницу была доставлена и госпитализирована женщина 1943 года рождения, впоследствии скончавшаяся», — сказал собеседник агентства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным и участковым полиции был установлен и доставлен в отделение за совершенное преступление сожитель умершей 1960 года рождения.
Следствие установило, что преступление было совершено на почве неприязненных отношений, возникших в ссоре.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
РИАМО: последние новости
В Москве арестовали двух сотрудников ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН В Москве перед судом предстанет мать, торговавшая малолетней дочерью Троих фанатов ЦСКА арестовали по делу о гибели болельщика в драке на Курском вокзале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью308
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов161
Борисову избил известный российский певец27
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей64
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье188
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение