Женщина в Егорьевске умерла от рук сожителя

«9 июня 2018 года в 23:00 в деревне Поповская городского округа Егорьевск бригадой скорой помощи в центральную районную больницу была доставлена и госпитализирована женщина 1943 года рождения, впоследствии скончавшаяся», — сказал собеседник агентства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным и участковым полиции был установлен и доставлен в отделение за совершенное преступление сожитель умершей 1960 года рождения.

Следствие установило, что преступление было совершено на почве неприязненных отношений, возникших в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».