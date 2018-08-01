Похитителя велосипеда задержала вневедомственная охрана в Выборге

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Выборге мужчину. Его подозревают в попытке украсть велосипед из вагона-бытовки.

Во время патрулирования улиц города наряд получил сигнал о том, что на улице Мира неизвестный взломал решетку окна и проник внутрь бытовки. Сотрудники, прибывшие к месту происшествия, нашли мужчину с велосипедом. Откуда у него велосипед, мужчина объяснить не смог.

Пресс-служба вневедомственной охраны сообщает что мужчина был передан сотрудникам территориального отдела полиции. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.