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Похитителя велосипеда задержала вневедомственная охрана в Выборге
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Похитителя велосипеда задержала вневедомственная охрана в Выборге 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Выборге мужчину. Его подозревают в попытке украсть велосипед из вагона-бытовки.
Во время патрулирования улиц города наряд получил сигнал о том, что на улице Мира неизвестный взломал решетку окна и проник внутрь бытовки. Сотрудники, прибывшие к месту происшествия, нашли мужчину с велосипедом. Откуда у него велосипед, мужчина объяснить не смог.
Пресс-служба вневедомственной охраны сообщает что мужчина был передан сотрудникам территориального отдела полиции. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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