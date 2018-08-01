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Следователи устанавливают личность погибшего после падения со смотровой площадки одной из башен «Москва-Сити»
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Следователи устанавливают личность погибшего после падения со смотровой площадки одной из башен «Москва-Сити» 

Вечерняя Москва 4 часа назад
В среду, 1 августа, на территории делового центра «Москва-Сити» прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.
Столичные следователи организовали проверку по факту смерти мужчины в результате падения с высоты на территории комплекса «Москва-Сити».
— По предварительным данным, 1 августа 2018 года на территории делового центра «Москва-Сити» прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.
Мужчина скончался на месте от полученных травм. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Также выясняется личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что мужчина погиб после падения со смотровой площадки башни «Око» (подробнее…).
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